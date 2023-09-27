Общество

Через 250 лет жара спровоцирует массовое вымирание млекопитающих на Земле – ученые

Ученые предсказали, что через 250 млн лет планета Земля станет практически непригодной для жизни. Это произойдет в результате глобального потепления. В результате на Земле установится экстремальная жара, которая приведет к гибели практически всех млекопитающих. Об этом заявили ученые из Бристольского университета в журнале Nature Geoscience.

По данным ученых, температура воздуха на Земле будет расти по мере роста активности Солнца. Помимо прочего, материки сольются вместе, образовав суперконтинент. Из-за тектонических изменений участятся извержения вулканов, а выбросы углекислого газа усилят жару, пишет RuNews24.

Вследствие всех этих изменений пригодной для жизни останется от 8% до 16% суши, заявили ученые.