Общество

Врача ищут для нового ФАПа в себежской деревне Кузнецовка

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Кузнецовка Себежского района в августе. Два раза в неделю приём ведёт фельдшер, но Себежская районная больница находится в поиске постоянного сотрудника, сообщает Telegram-канал «Медкадры Псковской области».

Фото здесь и далее: «Медкадры Псковской области» / Telegram

Из обязанностей: необходимо вести амбулаторный приём взрослых и детей, а также обслуживать больных на дому. Потенциальному фельдшеру предлагается зарплата и целый ряд мер поддержки:

Работа в сельской местности Псковской области даёт право участвовать в программе «Земский фельдшер» и получить финансовую поддержку в размере 750 000 рублей.

К федеральной выплате будет ещё и доплата 500 000 рублей из региональных средств.

Если для фельдшера это будет первым местом работы, то полагаются ещё и подъёмные — 300 000 рублей. Сумма выплачивается в течение трёх лет, по 100 000 рублей каждый год.

Новому специалисту предоставят и компенсацию коммерческого найма жилья.

А ещё благодаря национальному проекту «Здравоохранение» Себежская районная больница получает автомобили для доставки врачей и фельдшеров на дом к пациентам. В этом году получено два таких автомобиля Niva Travel и Niva Legend. В районе уже у семи фельдшеров есть рабочие машины.