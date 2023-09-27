Врача ищут для нового ФАПа в себежской деревне Кузнецовка

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Кузнецовка Себежского района в августе. Два раза в неделю приём ведёт фельдшер, но Себежская районная больница находится в поиске постоянного сотрудника, сообщает Telegram-канал «Медкадры Псковской области».
Фото здесь и далее: «Медкадры Псковской области» / Telegram
Из обязанностей: необходимо вести амбулаторный приём взрослых и детей, а также обслуживать больных на дому. Потенциальному фельдшеру предлагается зарплата и целый ряд мер поддержки:
А ещё благодаря национальному проекту «Здравоохранение» Себежская районная больница получает автомобили для доставки врачей и фельдшеров на дом к пациентам. В этом году получено два таких автомобиля Niva Travel и Niva Legend. В районе уже у семи фельдшеров есть рабочие машины.