Общество

Псковичи судятся с ветклиникой, где им «загубили» кота

Хозяева кота, который погиб после операции в одной из ветеринарных клиник Пскова, обратились в суд. Они намерены взыскать с учреждения более 160 тысяч рублей, в том числе компенсацию морального вреда.

Владельцы животного рассказали Псковской Ленте Новостей, что 3 июня они обратились в ветеринарную клинику, так как их питомец почувствовал себя плохо. «Мы пришли домой вечером 2 июня, Жорик нас не встретил в дверях, предложили ему поесть — отказался, пить тоже не стал», - вспомнила хозяйка кота.

В клинике после ряда обследований врачи поставили предварительный диагноз - «новообразование правой почки» и рекомендовал провести дополнительные исследования на случай обнаружения метастаз. В случае их отсутствия была показана операция по удалению правой почки. Псковичи на это согласились, несмотря на возможность осложнений с учётом возраста животного и сложности операции, так как врачи уверяли: это единственный шанс выжить для Жорика.

По словам хозяев, в процессе вмешательства хирург обнаружил другую опухоль, в связи с чем отрезал часть кишечника и поджелудочной вместе с новообразованием, во избежание распространения возможных метастазов. При этом владельцы не давали согласия на такую операцию.

Кота им вернули в состоянии наркоза и рекомендовали отвезти в круглосуточный стационар другого учреждения, так как данная клиника располагает только дневным. Псковичи отправились в предложенную организацию, ветеринары которой констатировали крайне тяжёлое состояние пациента. Его положили под наблюдение и сделали новое УЗИ, которое показало, что поджелудочная с опухолью, селезёнка с небольшой липомой и обе почки без образований остались на своих местах.

Врачи ветклиники, принявшей Жорика на послеоперационный период, несколько дней боролись за его жизнь, но безрезультатно. Хозяева пояснили, что их питомцу не становилось лучше, он не ел и не пил, его кормили принудительно, а все лекарства выходили наружу через шов. Давление падало, его пытались стабилизировать аппаратом. 2 июля Жорик умер.

Псковичи уверены, что в этом виноваты врачи клиники, где проводилась операция, и все оказанные там услуги были ненадлежащего качества. Хозяева Жоры уверяют, что результаты исследований оказались неверными, как и диагноз, и якобы их ввели в заблуждение по поводу срочной операции, которая вовсе не требовалась. По их мнению, гибели Жорика можно было избежать.

Ещё 30 июня, когда кот был жив и лежал в стационаре, владельцы направили в клинику, где его оперировали, претензию с требованием о расторжении договора на оказание услуг и возмещении их стоимости. Она осталась без удовлетворения.

После этого псковичи решили обратиться в суд. В исковом заявлении идёт речь о взыскании с ветклиники, где прошла операция, 36 тысяч рублей за некачественно оказанные платные услуги и штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований. Кроме того, истец требует возместить расходы на другую клинику, куда были вынуждены отвезти кота после хирургического вмешательства, в размере порядка 49 тысяч рублей, и компенсировать моральный вред - 80 тысяч рублей.

В исковом требовании указано, что постоянные переживания за жизнь питомца повлекли состояние апатии и стресса у всей семьи. Хозяйке кота пришлось принимать препараты, которые показаны и в настоящее время. «Вследствие длительных переживаний я и члены моей семьи не высыпались, испытывали слабость, головные боли, обострились хронические заболевания, что подтверждается заключением врача-гастроэнтеролога», - отмечает она.

В письменном объяснении, направленном в суд, ответчик заявил, что причинно-следственная связь между качеством оказания услуг и гибелью животного отсутствует. Кот Жорик погиб в сторонней клинике, а не в клинике ответчика, во время прохождения послеоперационного лечения, предложенного другими врачами. Также ответчик утверждает, что 14-летний кот на момент первого обращения в клинику находился в состоянии средней тяжести, и истца регулярно информировали лично и по телефону о плане лечения и возможных осложнениях, скрытых обстоятельствах. Также говорится о том, что хозяева получили письменное уведомление о том, что в ходе операции могут возникнуть неожиданные обстоятельства, меняющие согласованный порядок действий. В клинике уверяют, что действовали в интересах здоровья животного, предварительный диагноз был поставлен верно, а локализация опухоли определена предположительно, что не является дефектом оказания ветеринарной помощи. По заверению ветеринаров, операция была необходима, так как опухоль угрожала жизни животного, а принятое в ходе вмешательства решение об удалении другого новообразования тоже было в интересах пациента. Операцию считают проведенной успешно, а развившиеся послеоперационные осложнения не связанными с местом образования опухоли. В объяснении отмечается, что у пациента уже имелись сопутствующие патологии, вызванные наличием новообразования, при этом необходимо учитывать особенности метаболизма в преклонном возрасте.

10 октября состоится очередное судебное заседание. Истцы пригласили в качестве свидетелей трёх врачей-ветеринаров из учреждения, где проходила операция, а также директора другой ветклиники, который вступит экспертом. Также хозяева Жорика намерены доказать, что кота нужно было лечить не операционно, а медикаментозно, и готовы предоставить подтверждающие это результаты анализов.

* Все документы по делу имеются в распоряжении редакции