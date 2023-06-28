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Общество

«Загубили кота»: в псковской клинике ошиблись в диагнозе и прооперировали животное без согласия владельцев 

28.06.2023 19:53|ПсковКомментариев: 2

В одной из псковских клиник поставили ошибочный диагноз домашнему коту, провели сложнейшую операцию без согласия владельцев, чем поставили жизнь пациента под угрозу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил хозяин животного. 

По его словам, изначально у его питомца Жоры на УЗИ выявили новообразование почки. Врачи сказали, что нужно удалять, иначе есть вероятность развития онкологии. В другой клинике сделали рентген и необходимые анализы, нашли доноров - врачи предупредили, что подобные операции сопряжены с большой кровопотерей. 

27 июня в районе 11:45 хозяева привезли Жору в клинику, где изначально был поставлен диагноз, а вместе с ним ещё трёх котов. Однако ни один из них не подошёл по причине «отторжения». От дальнейших поисков донора было решено отказаться, дабы не терять время, и владельцы животного подписали согласие «на удаление правой почки».

«Операцию начали только в пятом часу вечера. А мы сидели в коридоре весь день в полной уверенности, что операция давно идёт, никто ничего нам до этого не говорил, мол, «ждите, врач вас вызовет». Одна из сотрудниц на наши возмущения о позднем начале операции сказала: «Ваш Жорик здесь не один, у нас другие животные есть, их оперировали», - вспоминает хозяин. 

В районе 17:00 наконец-то вышел хирург: «Операция закончена, кот находится на операционном столе с анестезиологом». А о том, что в итоге происходило в операционной, хозяева узнали только в районе 20:00. Врач пояснил, что во время операции выяснилось, что почка на месте и с ней всё хорошо, но есть новообразование над поджелудочной. В связи с чем хирург отрезал часть кишечника и поджелудочной вместе с опухолью, во избежание распространения возможных метастазов. 

«Мы сказали, что не давали согласия на такое вмешательство, зачем вы стали резать? В ответ: «Кот уже был на операционном столе, когда мне к вам бежать за согласием», - воспроизвёл диалог с врачом владелец животного. 

Полуживого Жору отдали хозяевам в начале десятого вечера, только после оплаты всех оказанных услуг (всего псковичи потратили на подготовку к операции и её проведение порядка 45 тысяч рублей), и рекомендовали срочно везти «стабильно тяжелого кота» в стационар в другую клинику, так как в той, где провели операцию, нет соответствующих условий. 

Сейчас ветеринары другого учреждения борются за жизнь кота. По их словам, шансы у него минимальные. «По факту, нам загубили кота», - вздыхает его хозяин. Он всё ещё верит в чудо и ждёт хороших новостей из клиники. Попутно собирает документы, необходимые для обращения в суд по факту некачественного оказания ветеринарной помощи. Также хозяева намерены обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Теги: #коты #животные #ветеринария #операция #клиника
Источник: Псковская Лента Новостей
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