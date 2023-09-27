Общество

Роспотребнадзор назвал условие ухода школ на карантин

Классы или школы должны уходить на карантин, если гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией суммарно заболели 20 процентов детей и более, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее несколько регионов России сообщили, что некоторые учебные заведения или классы переводятся на дистанционное обучение из-за роста числа случаев заражения гриппом и ОРВИ.

За прошлую неделю в России зарегистрировали более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду сообщала, что оснований для введения каких-либо ограничений на федеральном уровне нет.