Общество

Интернетом в 2022 году пользовались менее 80% жителей Псковской области

Доля населения Псковской области, пользующегося Интернетом, в 2022 году составила 79,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Аналитики рассказали, что в России на сегодняшний день самым востребованным является справочно-информационный интернет-портал «Госуслуги». Из общей численности людей в возрасте от 15 до 72 лет, обратившихся в органы государственной власти и местного самоуправления Псковской области за предоставлением государственных и муниципальных услуг, 51,8% получили их через Интернет.

Жители области активно используют Интернет для заказов товаров и услуг. Такой возможностью в 2022 году воспользовалось 41,4% жителей региона.

В 2022 году в Псковской области цифровые технологии использовала 1361 организация (кроме субъектов малого предпринимательства), что составило 81,1% от числа обследованных организаций. В них в расчете на 100 работников приходилось 55 компьютеров, из них имели доступ к Интернету — 37 (67,3%).

На конец 2022 года в организациях области, которые использовали цифровые технологии, эксплуатировалось 60,1 тысячи персональных компьютеров (на конец 2021 года – 57,5 тысячи). Из них 67,9% имели доступ к Интернету (на конец 2021 года – 65,9%).