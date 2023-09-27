Общество

Подачу горячей воды восстановили в студенческом общежитии в Великих Луках

Транспортная прокуратура по обращениям студентов Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I провела проверку исполнения законодательства при предоставлении коммунальных услуг в студенческом общежитии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что в связи с неполной оплатой филиалом университета счетов теплоснабжающей организации в студенческих общежитиях была отключена горячая вода.

Транспортный прокурор внес представление директору Великолукского филиала образовательного учреждения.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед теплоснабжающей организацией погашена, подача горячей воды в студенческих общежитиях восстановлена.