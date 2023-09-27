Общество

В Бежаницком районе выявили отсутствие подъездов к пожарным водоемам

Прокуратура Бежаницкого района выявила отсутствие подъездов к пожарным водоемам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства четыре пожарных водоема на территории муниципалитета не оборудованы подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, а также знаками «Пожарный водоисточник».

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура направила в Бежаницкий районный суд четыре исковых заявления, чтобы обязать администрации сельских поселений оборудовать пожарные водоемы в соответствии с требованиями законодательства. Иски находятся на рассмотрении.