Псковская область вошла в число четырёх регионов‑лидеров по работе с переселенцами. Наш опыт был отмечен на заседании Штаба по поддержке и адаптации импатриантов Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством Светланы Чупшевой, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

Об этом в ходе рабочей встречи доложила Уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

«Мы одними из первых создали службу "единого окна" для приёма и социокультурной адаптации людей из недружественных стран и других государств. Нашу уникальную модель института уполномоченного начинают перенимать другие регионы. Наш кейс станет основополагающим для всех, кто планирует начать работу с импатриантами», - сказал Михаил Ведерников.

Псковская область активно участвует в разработке функционала нового федерального портала «Время жить в России» – осенью в Пскове организовали и провели вместе с АСИ и Советом Федерации одноимённую конференцию, где были сформулированы основные принципы работы по приёму переселенцев и иностранных высококвалифицированных специалистов.

«Платформа только начала работу в тестовом режиме, а к нам уже поступают первые обращения от иностранцев, которые хотели бы познакомиться с регионом», - уточнил глава региона.

В течение 2025-го и первых трёх месяцев 2026 года в Псковскую область уже переехало более 3 500 человек из Ирландии, Хорватии, Италии, США, Франции, Великобритании и других стран.

«География постоянно расширяется: к нам едут и иностранцы, и соотечественники – люди с серьёзным опытом, знаниями и востребованными профессиями. На этом фоне особенно контрастно выглядит политика стран Балтии.Ежедневно (!) в Псковскую область приезжают депортированные граждане, не сумевшие или не пожелавшие продлить вид на жительство. Власти Латвии пошли дальше и теперь лишают гражданства и статуса «неграждан» не только наших соотечественников, но и тех, кто имел гражданство по рождению. Заочно, всего лишь за получение разрешения на временное проживание в нашей стране. Неудивительно, что всё больше людей в такой ситуации делают свой выбор в пользу России и Псковской области», - заключил губернатор.