Общество

Комитет по образованию Псковской области провел методическое совещание в Великих Луках

Делегация комитета по образованию Псковской области и Псковского областного института повышения квалификации работников образования провели методическое совещание для южных муниципальных образований региона. Мероприятие прошло на площадке Инженерно-экономического лицея города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Участие в совещании приняли руководители органов местного самоуправления в сфере образования, директора образовательных организаций, педагоги. Специалисты обсудили результаты мониторинга реализации федерального государственного образовательного стандарта, работу психолого-педагогических классов, реализацию наставнической деятельности.

Начальник отдела аккредитации и государственной аттестации обучающихся комитета по образованию Псковской области Андрей Дмитриев представил участникам совещания результаты мониторинга Псковской области по модели PISA за 2022 год.

«Мониторинг направлен на оценку способностей учащихся применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях, то есть на оценку функциональной грамотности», – отметила заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая.

«Руководитель регионального методического актива наставников, заведующий центром непрерывного повышения профессионального мастерства Людмила Николаевна провела круглый стол для педагогов-наставников Псковской области. Участники круглого стола обсудили вопросы реализации наставнических практик, формирование каталога успешных инициатив и работу с индивидуальными образовательными маршрутами», - рассказали в ПОИПКРО.

На встрече с управленческим составом образовательных организаций врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова отметила, что Институт на сегодняшний день активно включается в федеральную повестку. В частности, развивается проект по открытию психолого-педагогических классов. В Великих Луках открыты три педагогических класса. Один из них - на базе Инженерно-экономического лицея.