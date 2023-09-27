Общество

Глава ВЦИОМ заявил о 20 миллионах «ушедших в себя» россиян

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил в интервью РБК, что 20 миллионов россиян «ушли в себя».

Социолог поделил российское общество на четыре категории — это «Россию воюющую», «Россию столичную», «Россию глубинную» и «Россию уехавшую».

Он отметил, что в последние пять лет в российском обществе преобладает тревожность, что стало причиной снижения деторождения, сложного психологического состояния и девиантного поведения.

Валерий Федоров добавил, что людям приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранить контроль над своей жизнью, а каждый новый день может стать неприятной неожиданностью. В таких условиях «столичная Россия уходит в себя», отметил он.

Как отмечает «Газета.ру», ранее сообщалось, что практически 40% жительниц России отказываются в ближайшие пять лет от рождения детей из-за плохого материального положения. Об этом сообщил гендиректор Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов.