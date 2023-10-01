Общество

День пожилых людей отмечают в России

Международный День пожилых людей (International Day of Older Persons) отмечается ежегодно 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года.

Целью проведения Международного дня пожилых людей является привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения общества, индивидуальных и социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям, обеспечения людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства, пишет РИА Новости.

За последние десятилетия состав мирового населения резко изменился. С 1950 по 2010 год ожидаемая продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу XXI века. В настоящее время численность женщин в возрасте 60 лет и старше превышает, по оценкам, численность мужчин соответствующего возраста на 66 миллионов. Среди лиц в возрасте 80 лет и старше женщин почти в два раза больше, чем мужчин, а среди лиц, достигших столетнего возраста, – в четыре–пять раз больше.