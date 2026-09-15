Свыше 115 000 жителей Псковской области прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

Порядка 115 000 жителей прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в Псковской области с начала 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона. Напомним, обследования проводятся бесплатно по полису ОМС в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Программу диспансеризации в регионе существенно расширили. Базовый скрининг дополнили новыми исследованиями для раннего выявления серьёзных заболеваний. В частности, для диагностики болезней системы кровообращения предусмотрен анализ на липопротеин(a) для пациентов 18–40 лет, позволяющий оценить риск инфаркта и инсульта. Липидный профиль рекомендован до 39 лет — раз в шесть лет, после сорока — раз в три года.

В онкологический скрининг включили тест на вирус папилломы человека для женщин 21–49 лет и анализ крови на простатспецифический антиген для мужчин старше 45 лет. Кроме того, с 25-летнего возраста раз в десять лет доступно обследование на гепатиты, включая гепатит С.

Диспансеризация остаётся ключевым инструментом ранней диагностики социально значимых патологий. Проведённые скрининги позволяют выявлять хронические неинфекционные заболевания и предрасположенность к ним на этапе отсутствия выраженной клинической симптоматики, отметили в правительстве.

Особое внимание уделяется доступности обследований для жителей отдалённых населённых пунктов. В области системно работают передвижные медицинские комплексы, которые разворачиваются на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов. Здесь можно оперативно сдать анализы, проверить давление, сделать ЭКГ, рентген и маммографию, а также проконсультироваться с узкими специалистами.

Записаться на диспансеризацию можно через регистратуру поликлиники по месту жительства или онлайн на портале «Госуслуги». Гражданам до 39 лет обследование положено раз в три года, после 40 лет — ежегодно. Работающим по трудовому договору работодатель обязан предоставить оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.