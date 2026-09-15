Производственный филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга» завершил испытания опытного образца компакт-прувера

Производственный филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга» завершил первый этап предварительных испытаний опытного образца компакт-прувера в испытательном центре предприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Фото: производственный филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга»

Специалисты применяют это высокоточное оборудование для поверки и контроля расходомеров, которые измеряют объем нефти и нефтепродуктов, проходящих по трубопроводам. С его помощью инженеры проверяют корректность работы счетчиков нефти непосредственно на магистральных трубопроводах. Доля отечественных комплектующих в изделии достигает 99%, что полностью соответствует стратегии импортозамещения ПАО «Транснефть».

На текущем этапе специалисты провели гидравлические испытания под давлением 7,9 МПа, что в 1,25 раза выше рабочего давления. Также инженеры проверили работу системы автоматизации и алгоритмы функционирования компакт-прувера. Они осуществляли контроль давления и температуры, фиксировали показания точности расхода с помощью мобильного измерительно-вычислительного комплекса и оценивали точность измерений.

Результаты подтвердили, что оборудование соответствует всем требованиям технического задания. В дальнейшем специалисты продолжат испытания для проверок в более высоких диапазонах расхода жидкости. После этого компакт-прувер отправится на объект эксплуатации.