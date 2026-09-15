Участники СВО получили комплексную помощь в «Правомобиле» на форуме в Пскове

На окружном форуме Комитета семей воинов Отечества в Пскове была организована для участников СВО и членов их семей правовая приёмная КСВО-«Правомобиль». В приёмной работали региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, сотрудники прокуратуры, адвокаты, нотариус, специалисты ФНС, ФССП, Социального фонда, службы занятости и юристы КСВО, сообщил Псковской Ленте Новостей сообщил псковский омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

«Человек мог прийти к одному специалисту, потом перейти к другому, а иногда обратиться сразу в несколько ведомств. Здесь уже не было общих вопросов. Были конкретные люди и конкретные истории. Поступило более 35 обращений за время работы "Правомобиля": как действовать, если военнослужащий пропал без вести; как получить награду и удостоверение к ней; как разобраться с выплатой военнослужащему, который после ранения оказался в плену», - поделился Дмитрий Шахов.

По его словам, вместе с юристами на площадке работали психологи — это стало особенностью псковского форума. Человек мог прийти с вопросом о выплате, документах или награде, а рядом получить и психологическую помощь, если за юридическим вопросом стояли тревога, неизвестность, потеря, необходимость наконец понять, что делать дальше.

После работы правовой приёмной КСВО и специалисты ведомств, и сами заявители говорили о том, что такой формат стоит продолжать. «Правомобиль» уже работает в регионах и постепенно становится именно такой помощью — когда между вопросом человека и тем, кто может на него ответить, не остаётся лишних дверей.

В Пскове получилось соединить на одной площадке две вещи, которые часто оказываются рядом в жизни: необходимость разобраться со своими правами и необходимость, чтобы в этот момент тебя просто кто-то поддержал, заметил Дмитрий Шахов.