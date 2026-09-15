Квартирант в Великих Луках заплатит свыше 150 тысяч рублей за испорченную мебель и технику

Великолукский городской суд обязал арендатора возместить ущерб за повреждённое имущество в съёмной комнате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В исковом заявлении указано, что в период с июля 2025 года по январь 2026 года арендатор пользовалась комнатой по договору аренды. В ходе проживания она повредила мебель, технику, отделку помещения. Согласно отчёту независимого оценщика, размер ущерба составил более 140 тысяч рублей.

Согласно договору аренды, арендатор несет полную ответственность за ущерб, причиненный помещению, мебели или оборудованию по его вине или по невнимательности. Допрошенные в судебном заседании свидетели подтвердили, что комната до сдачи в аренду находилась в надлежащем состоянии, с мебелью и бытовой техникой, без повреждений.

Ответчик не представил доказательств отсутствия своей вины.

Исковые требования удовлетворены частично: с ответчика взыскано 146 000 рублей, а также судебные расходы в общей сумме 30 000 рублей. В компенсации морального вреда отказано, поскольку вред был причинён исключительно имущественным правам истца, доказательств причинения физических или нравственных страданий не представлено.