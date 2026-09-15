Полигон в Стругокрасненском округе до конца осени будет зоной учений с боевой стрельбой

Стрельбы и тактические учения будут проводиться до 30 ноября на полигоне войсковой части в посёлке Владимирский Лагерь в Стругокрасненском округе. Об этом пишет глава соседнего Плюсского округа Наталья Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой - с понедельника по пятницу включительно. В исключительных случаях могут быть задействованы также выходные дни.

Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой: с 05:00 до 04:00 следующего дня. Могут быть изменения.

Проход людей на территорию полигона в указанный период запрещён.

Напомним, на полигоне Завеличье под Псковом до 30 ноября также ведутся учения.