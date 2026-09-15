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В Островском округе отремонтировали школу №1 и запланировали обновление ещё двух учреждений

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Капитальный ремонт средней школы №1 в Островском округе завершился в срок, и 1 сентября учреждение приняло учеников. На работы было направлено 37 миллионов рублей с учетом перерасчета сметы из-за изменения цен. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире радио ПЛН FM (102.6). 

Глава округа отметил, что пять лет назад ремонты носили точечный характер, но теперь, по его словам, благодаря партийному проекту «Единой России» за пятилетку удастся обновить практически все школы, устранив ключевые проблемные точки. В бюджете на следующий год уже подтвердили региональные лимиты на ремонт школы в Крюках и школы №3.

При проведении работ возникает вопрос временного размещения детей. В первой школе часть классов перевели в Дом детского творчества, что, как отметил гость студии, прошло без проблем из-за текущей низкой наполняемости советских зданий. Сложности ранее возникали лишь с четвертой школой, которую временно размещали в Доме офицеров.

«Дай Бог, чтобы программа эта продолжалась», — подчеркнул Дмитрий Быстров.
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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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