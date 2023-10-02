Общество

Музей Победы приглашает псковичей на онлайн-программу ко Дню учителя

Музей Победы приглашает жителей Псковской области на тематическую онлайн-программу ко Дню учителя. 5 октября интернет-пользователей ждут сразу две экскурсии по виртуальным выставкам, посвященным подвигу учителей в годы Великой Отечественной войны, кинопоказ и мастер-класс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея победы

Во время экскурсии по выставке «День учителя» виртуальные посетители увидят более 30 раритетов из фондов Музея Победы. Онлайн-гости увидят архивные фотографии, документы и личные вещи преподавателей и узнают о подвигах учителей в годы войны.

«Центральным экспонатом выставки является тетрадь учительницы по русскому языку и литературе, которая датируется 1942-1943 годами. Она была найдена в Одинцовском районе Московской области во время поисковых работ. Уникальна эта тетрадь тем, что записи в ней выполнены на листах дореволюционного земского справочника, так как в годы войны был очень большой дефицит бумаги и приходилось писать, на чем придется», – рассказала специалист по экспозиционно выставочной работе Музея Победы Ирина Удалова.

Онлайн-экскурсия «Подвиг учителя на фронте и в тылу» расскажет историю московского учительства. Интернет-пользователи узнают о зарождении педагогического образования в России, увидят предметы, принадлежавшие основателям Московского педагогического государственного университета. Среди раритетов – документы, государственные награды, личные вещи известных педагогов и учащихся. Также гид расскажет, где женщины в XIX веке впервые могли получить высшее образование.

Значительная часть выставки посвящена подвигу педагогов в годы Великой Отечественной войны. Зрителям расскажут о преподавателях-ополченцах, о профессорах, которые совершили научный прорыв в годы войны. Среди них, к примеру, Степан Балезин – химик, разработавший раствор для предотвращения коррозии, благодаря чему было введено в строй 5 млн единиц боевой техники. Виртуальным посетителям также представят учебные пособия, зачетные книжки, читательские билеты и тетради военного времени.

Для самых маленьких интернет-пользователей в музее подготовили мастер-класс, во время которого ребятам покажут, как сделать закладку для книги в виде собачки. Для этого детям понадобится цветная бумага, ножницы и клей. Такая поделка может стать замечательным подарком любимому педагогу.

Кроме того, онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советский фильм 1939 года «Учитель». Кинолента режиссера Сергея Герасимова расскажет о молодом учителе, приехавшем на работу в родное село, где ему удалось завоевать всеобщее признание и обрести личное счастье. Его учениками становятся не только дети, но и взрослые.