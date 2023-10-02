Общество

Участников национального чемпионата «Абилимпикс» определили в Псковской области

Итоги отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс»-2023 президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участниками финальных соревнований чемпионата в Москве станут Илья Макаров в компетенции «Медицинский и социальный уход» категории «школьники», Антон Паклин в компетенции «Кирпичная кладка» категории «школьники», Софья Степанова в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» категории «школьники».

Соревнования отборочного этапа проходили в очно-дистанционном формате на базе 9 образовательных учреждений. Участие в них приняли 20 конкурсантов по 14 компетенциям.

Финальные соревнования состоятся в Москве с 20 по 23 октября.

Результаты отборочных соревнований размещены на сайте национального центра «Абилимпикс» в разделе «Итоги проведения отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс»-2023.