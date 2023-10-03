Общество

Псковская молодежь приняла участие в трек-походе по Изборско-Мальской долине

Псковская молодежь приняла участие в трек-походе по Изборско-Мальской долине. Мероприятие было организовано музеем-заповедником «Изборск» совместно с Псковским городским молодёжным центром, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Начался поход со знакомства с ансамблем Изборской крепости и с интерактивной программы «Ключи от Изборска». Также ребята узнали историю первого поселения изборян на Труворовом городище и посетили Словенские источники, где умылись бодрящей ключевой водой.

Важной частью похода стало участие в экологической акции: ребята помогли очистить территорию Труворова креста и городища от опавших листьев и самосева.

Завершился поход по Изборско-Мальской долине на восточном берегу Городищенского озера у рощи. Здесь юные путешественники смогли попробовать сытную изборскую похлебку, поделиться впечатлениями от увиденного и выпить горячего чая.