Общество

Редкая патология стала причиной одышки у пожилой псковички

Редкая патология была причиной одышки у пожилой псковички. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В июне в диагностический центр Псковской областной клинической больницы обратилась 72-летняя пациентка с жалобами на выраженную одышку при минимальной физической нагрузке и отеки нижних конечностей.

По результатам УЗИ сердца ей диагностировали миксоматозную дегенерацию митрального клапана (клапан между левым предсердием и левым желудочком сердца).

«Эта нечасто встречающаяся патология привела к отрыву передней створки митрального клапана. Отмечалось выраженное структурно-геометрическое изменение камер сердца. Течение заболевания осложнилось развитием острой левожелудочковой недостаточности, неоднократно рецидивирующими нарушениями ритма сердца и другими явлениями», - рассказали в комитете.

Пациентку экстренно госпитализировали в палату реанимации и интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии, где ей была выполнена успешная кардиоверсия амиодороном с восстановлением синусового ритма, купированы явления острой левожелудочковой недостаточности.

Была проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России, где рекомендовали оперативное лечение: протезирование митрального клапана механическим протезом.

В Псковской областной больнице пациентка прошла полное предоперационное обследование. Санитарным транспортом в сопровождении реанимационной бригады пациентку перевели в федеральный центр, где её прооперировали.

После операции она вернулась домой на амбулаторный этап: за её состоянием наблюдают врачи. На контрольном УЗИ сердца была выявлена положительная динамика: отмечено обратное ремоделирование камер сердца, ушла одышка и отеки. Пациентка вернулась к привычному образу жизни.

Кардиоверсия - медицинская процедура, посредством которой аномально учащенное сердцебиение или другая сердечная аритмия преобразуются в нормальный ритм с помощью электричества или лекарств.