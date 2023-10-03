Общество

Штормовой ветер ожидается в Псковской области 4 октября

Порывы ветра до 21 метра в секунду ожидаются в Псковской области 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Утром 4 октября, начиная с периода 8:00-11:00 с сохранением в течение дня, по Псковской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Порывы 15-19 метров в секунду, в прибрежных районах до 21 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Согласно шкале Бофорта, ветер со скоростью от 20,8 до 24,4 м/с считается штормовым. При таком ветре гнутся большие деревья, ломаются ветки и сучья, ветер может срывать черепицу и шифер с крыш.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.