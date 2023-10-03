Общество

Эксперт предупредил о смартфонах со встроенными вирусами

Вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон, предупредил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Он дал совет, как защититься от покупки зараженного гаджета.

Производители могут устанавливать вредоносные программы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать, в частности, информацию о действиях пользователей, сказал Лукацкий.

«Как правило, такое происходит в Китае. За последние год-два наберется с десяток случаев, когда были обнаружены различные вредоносные программы, зачастую не извлекаемые из смартфонов, которые передавали производителям информацию о том, как используются устройства», – уточнил эксперт.

По его мнению, изготовители дешевых смартфонов стремятся завладеть персональными данными людей, купивших гаджеты, чтобы потом их перепродать.

«Производителям надо каким-то образом зарабатывать, и они зарабатывают не только на самих смартфонах, но и на персональных данных пользователей, которые перепродают», – считает Лукацкий.

Теоретически вирус могут установить на импортный смартфон и в России, полагает эксперт.

«Российское законодательство предусматривает установку на все ввозимые на территорию РФ смартфоны отечественных программ. Это означает, что все гаджеты распаковываются и на них устанавливается необходимое ПО, среди которого теоретически может затесаться, случайно или целенаправленно, вредоносная программа», – пояснил Лукацкий.

Впрочем, пока о таких случаях не сообщалось, добавил он.

Защититься от вредоносного кода, установленного на смартфон в России, можно было бы с помощью обычного антивирусного ПО, уверен эксперт. С вирусами, которые загружены изготовителем, справиться намного сложнее.

«Если вирус встроен в мобильную ОС на производстве, удалить его бывает либо очень затруднительно, либо невозможно», – предостерег Лукацкий.

Чтобы избежать покупки зараженного вирусами устройства, стоит отдавать предпочтение продукции известных компаний, рекомендует эксперт.

«Лучше не покупать "ноунейм" смартфоны по дешевке, а выбирать гаджеты более-менее известных производителей, которые не будут рисковать репутацией, встраивая вредоносный код в свою продукцию», – посоветовал Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.