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Общество

Фельдшеру в бежаницкой деревне больше не придется топить печь и носить воду в ФАП

04.10.2023 10:40|ПсковКомментариев: 0

Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в деревне Ашево Бежаницкого района этим летом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области, в отличие от старого здания, новый ФАП отапливаются с помощью электрического котла, в помещения проведена вода. 

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Фельдшерско-акушерский пункт возвели и оборудовали в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В ФАПе есть новые кушетки, медицинские столики, тумбочки, шкафы, холодильники, кислородный аппарат, сухожаровый шкаф, стерилизатор, аппарат ЭКГ, костыли, шины, аппарат для измерения давления у новорожденных и другое оборудование.

В ФАПе имеется резервный источник электроснабжения, а это значит, что в случае отключения электричества пункт не будет обесточен. Территория благоустроена: выложена брусчаткой, имеются скамейки, выделены места для парковки машин, удобный подъезд для скорой помощи. 

Работает в ФАПе фельдшер Надежда Степанова. 

В старом здании было печное отопление, воду приходилось носить руками почти за пятьсот метров. Теперь вода в каждой комнате – и холодная, и горячая, есть туалет для инвалидов. Помещения отапливаются с помощью электрического котла, а температуру можно регулировать по желанию самостоятельно.

«Новый ФАП значительно улучшил условия работы и пребывания как для медицинского персонала, так и для пациентов, а новое оборудование позволяет более эффективно и комфортно оказывать медицинскую помощь», - добавили в комитете.

Теги: #Бежаницкий район #ФАП
Источник: Псковская Лента Новостей
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