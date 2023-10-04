Общество

Великолукских пенсионеров учили хвалить себя

Занятие психолога с группой участников проекта «Дети войны» Великолукского отделения Российского Красного Креста прошло в Доме профсоюзов в городе Великие Луки 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Пожилые люди с удовольствием слушали психолога и выполняли все предложенные задания. Они узнали, что для лиц пожилого возраста развитие мелкой моторики играет большое значение в поддержании работоспособности коры головного мозга. Поэтому все упражнения, в которых задействованы пальцы и кисти рук, очень важны для активизации деятельности головного мозга. Полезно шить, вышивать, вязать, складывать пазлы, перебирать четки. Все это улучшает мышление, память, воображение», - рассказали в облсовпрофе.

Затем каждый поработал с массажными шариками су-джок и пружинками. Далее все рисовали циферблат часов, на которых нужно было нарисовать стрелки, выставив определенное время. Учились хвалить себя, изобразив солнце с лучами, на которых предлагалось написать свои хорошие качества. Составляли слова из букв, входящих в слово «холодильник».

В заключение участники сделали фото с напоминанием, что 7 октября - Всемирный день действий за достойный труд.

Великолукское отделение Российского Красного Креста благодарит профсоюзы и главного специалиста Псковского облсовпрофа по оргработе Наталью Григоркевич за организацию комфортных условий для занятий.