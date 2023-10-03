В работу ТОСов в Пскове вовлечены около трех тысяч человек

33 территориальных общественных самоуправления действуют в Пскове, в их работу вовлечены около трех тысяч человек. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
«Шлагбаум, видеонаблюдение, контейнерная площадка – небольшие, но такие важные для людей элементы комфорта и безопасности. Раньше на это скидывались жильцы, а теперь можно выиграть грант в конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС)», - рассказал Борис Елкин.
Градоначальник отметил, что из 14 проектов-победителей этого года девять уже реализовано. По пяти ведутся работы.
«Скоро у ТОСовцев появятся новые почтовые ящики и окна в подъездах, а во дворах – скамейки с урнами и спортивные площадки», - добавил Борис Елкин.