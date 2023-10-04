Общество

Фестиваль настольных игр «Головоломка» пройдет в Пскове 12 октября

Клуб молодых семей Псковской области приглашает принять участие в фестивале настольных игр «Головоломка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие проводится в преддверии Дня отца и направлено на создание условий для совместного семейного созидательного досуга, который будет интересен как родителям, так и детям. Семейный фестиваль пройдет в формате соревнований по Олимпийской системе.

В ходе мероприятия пройдут 2 тематических этапа: 1 этап – соревнования по настольным играм («Башня», «Крокодил», «Дабл» и сборка головоломок на скорость), 2 этап – семейный квиз.

Мероприятие проводится для семей с детьми от 6 лет (дети младшего возраста могут принять участие в качестве зрителей) и старше. Минимальное количество участников команды – 3 человека. Начало мероприятия – 15:00. Регистрация на фестиваль ведется до 12 октября по ссылке.

Организаторами выступает Клуб молодых семей Псковской области при поддержке АНО «ЦПКР "Приоритет"», АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»