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Общество

В Пскове следователи оказали помощь приюту для бездомных животных

04.10.2023 17:16|ПсковКомментариев: 0

В международный день защиты животных следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области посетили приют для бездомных животных «Лесопилка», содержащийся некоммерческой зоозащитной организацией «Зоозащита». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

«Приют "Лесопилка" является одним из самых первых приютов для бездомных животных в Псковской области, его волонтеры занимаются лечением животных, поиском им дома, то есть выполняют важную функцию по решению проблемы бродячих животных на территории города Пскова и его окрестностей. Благодаря труду зоозащитников этого и других приютов, в Псковской области практически отсутствуют случаи нападения на людей сбившихся в стаи бродячих собак», - рассказали в ведомстве.

В ходе посещения приюта «Лесопилка» следователи передали для его обитателей вкусные и полезные подарки, а также пообщались со всеми животными, которым необходимы человеческие тепло и забота.

Теги: #бездомные животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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