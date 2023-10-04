Общество

Не отпускать в лес пожилых людей одних призвали псковичей

Осенью люди продолжают массово ходить в лес в поисках даров природы или просто на прогулку. Спасателям в свою очередь чаще приходится выезжать на поиски заблудившихся граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Чаще всего проблемы с ориентированием в лесу возникают у людей пожилого возраста, хотя заблудиться может каждый. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что нужно делать, если вы собираетесь в лес, и как себя вести, чтобы не заблудиться.

Псковичам перечислили правила, которые следует соблюдать при походе в лес: