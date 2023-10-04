Не отпускать в лес пожилых людей одних призвали псковичей

Осенью люди продолжают массово ходить в лес в поисках даров природы или просто на прогулку. Спасателям в свою очередь чаще приходится выезжать на поиски заблудившихся граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Чаще всего проблемы с ориентированием в лесу возникают у людей пожилого возраста, хотя заблудиться может каждый. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что нужно делать, если вы собираетесь в лес, и как себя вести, чтобы не заблудиться.
Псковичам перечислили правила, которые следует соблюдать при походе в лес:
- Собираясь в лес, следует сообщить родственникам и знакомым ваш примерный маршрут и приблизительное время возвращения из леса;
- ознакомиться с прогнозом погоды. Не стоит идти в лес, если ожидается неблагоприятная погода;
- нужно отнестись серьёзно к выбору одежды. Цвет одежды должен быть ярким и не сливаться с лесом;
- взять с собой питьевую воду, спички, зажигалку, фонарь, индивидуальную аптечку. Не забыть полностью заряженный мобильный телефон;
- прежде чем войти в лес, лучше осмотреться и выяснить, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населённые пункты;
- по возможности не отпускать в лес одних пожилых людей, а также близких, имеющих серьёзные заболевания;
- если заблудились, сразу звонить по номеру 112. Там помогут выбраться из леса или направят спасателей;,
- чтобы выбраться из леса, лучше идти на шум автомобилей, поезда или лай собак;
- к людям могут привести линии электропередач и просеки;
- главное - не паниковать и сохранять спокойствие.