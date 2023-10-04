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Общество

Не отпускать в лес пожилых людей одних призвали псковичей

07.10.2023 17:35|ПсковКомментариев: 0

Осенью люди продолжают массово ходить в лес в поисках даров природы или просто на прогулку. Спасателям в свою очередь чаще приходится выезжать на поиски заблудившихся граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Чаще всего проблемы с ориентированием в лесу возникают у людей пожилого возраста, хотя заблудиться может каждый. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что нужно делать, если вы собираетесь в лес, и как себя вести, чтобы не заблудиться. 

Псковичам перечислили правила, которые следует соблюдать при походе в лес:

  • Собираясь в лес, следует сообщить родственникам и знакомым ваш примерный маршрут и приблизительное время возвращения из леса;
  • ознакомиться с прогнозом погоды. Не стоит идти в лес, если ожидается неблагоприятная погода;
  • нужно отнестись серьёзно к выбору одежды. Цвет одежды должен быть ярким и не сливаться с лесом;
  •  взять с собой питьевую воду, спички, зажигалку, фонарь, индивидуальную аптечку. Не забыть полностью заряженный мобильный телефон;
  • прежде чем войти в лес, лучше осмотреться и выяснить, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населённые пункты;
  • по возможности не отпускать в лес одних пожилых людей, а также близких, имеющих серьёзные заболевания;
  • если заблудились, сразу звонить по номеру 112. Там помогут выбраться из леса или направят спасателей;, 
  • чтобы выбраться из леса, лучше идти на шум автомобилей, поезда или лай собак;
  • к людям могут привести линии электропередач и просеки;
  • главное - не паниковать и сохранять спокойствие. 
Теги: #лес
Источник: Псковская Лента Новостей
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