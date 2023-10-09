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Общество

Как проходила Большая учительская неделя в Псковской области

09.10.2023 11:41|ПсковКомментариев: 0

С 2 по 8 октября во всех 89 регионах нашей страны чествовали работников образования в рамках Большой учительской недели. Событие стало ключевым событием в Года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации. Все мероприятия Большой учительской недели были направлены на повышение престижа педагогических профессий. Подробности рассказали в ПОИПКРО.

День СПО

Первыми поздравления получили педагоги среднего профессионального образования. 2 октября, в День СПО, комитет по образованию Псковской области, региональные профессиональные образовательные организации и Псковский хлебокомбинат подписали соглашение о сотрудничестве. Совместный проект позволит в период с 2023 по 2026 год подготовить порядка 250 специалистов по целевому направлению, комбинат со своей стороны будет выплачивать студентам стипендии.

Региональный центр профориентации и повышения квалификации кадров СПО Псковского областного института повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) совместно с филиалом Российского общества «Знание» в Псковской области и профессиональными образовательными организациями Пскова провели профориентационные мероприятия «Безграничные возможности СПО». Студенты и старшеклассники школ Пскова стали участниками лекций, мастер-классов, тренингов, а также квест-игры с демонстрацией площадок по профессиональным компетенциям.

​«Мы посетили отделение Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, где учат на поваров-кондитеров, но нам рассказали и о других специальностях. Экскурсия была наглядной. Было полезно, что рассказали про профессии, кто-то заинтересуется, сможет поступить в колледж», -делилась впечатлениями от участия в профориентационных мероприятиях ученица 9а класса Писковской школы Александра Кадетова.

День психолого-педагогических классов

3 октября внимание было сосредоточено на учениках педагогических классов. В День психолого-педагогических в псковских школах № 24 и № 47 для учеников профильных классов провели профориентационные мероприятия. Специалисты ПОИПКРО рассказали старшеклассникам о профессии педагога, важности выбора, а также провели профориентационное психологическое тестирование.

Также в центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ПОИПКРО прошла презентация хрестоматии «Разговор под цветущими липами». Ее автором-составителем выступила доцент кафедры естественно-математических дисциплин ПОИПКРО, лектор Российского общества «Знание» Надежда Вальнер. Сборник включает произведения поэтов и писателей России, произведения устного народного творчества, сказки. Он создан с учетом возрастных, психологических особенностей детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, имеет практическую направленность и удобен в использовании.

День педагога-наставника

4 октября, в День педагога-наставника, старший методист центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Антонина Петрова провела для педагогов Псковской области мастер-класс «Индивидуальный образовательный маршрут педагога от разработки до реализации как одно из направлений деятельности наставника». На мастер-классе педагоги-наставники Псковской области смогли проработать навык построения индивидуального образовательного маршрута. Этот опыт они смогут передать молодыми педагогами, с которыми работают в рамках наставнической деятельности.

«Много полезных рекомендаций для работы с индивидуальными образовательными маршрутами было дано Антониной Александровной, которая создала на мастер-классе деловую, творческую и эмоциональную атмосферу», - поделилась впечатлениями от мастер-класса педагог-наставник, учитель русского языка и литературы центра образования «Псковский педагогический комплекс» Инна Назарова.

День учителя

Центральным мероприятием Большой учительской недели стал торжественный концерт для педагогических работников Псковской области в БКЗ Филармонии.

С приветственным словом к собравшимся преподавателям и наставникам обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что педагоги играют огромную роль в нашем обществе и в жизни каждого человека. «Поэтому этот день в России давно воспринимается больше как народный, нежели сугубо профессиональный праздник», - отметил губернатор.

«На ваших плечах не просто обучение детей, но и воспитание подрастающего поколения на основе наших семейных, духовных и нравственных ценностей. Хочу вас заверить, что мы будем и дальше расширять существующие, принимать новые меры поддержки, увеличивать финансирование, запускать перспективные проекты для дальнейшего развития системы образования нашей Псковской области», - обратился к учителям Михаил Ведерников.

В продолжение торжественного мероприятия Михаил Ведерников вручил региональные награды лучшим работникам сферы образования. Затем для гостей праздника выступили творческие коллективы Пскова и Псковской области.

День педагога-наставника в ДПО

6 октября, в день педагога-наставника в ДПО, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ПОИПКРО, педагог-наставник Ольга Дмитриева провела для учителей вебинар «Наставничество в системе дополнительного образования: треки и модели».

На вебинаре рассмотрели следующие вопросы реализации наставничества как инновационной формы организации образовательной деятельности в системе дополнительного образования, потенциала наставничества в реализации Федерального проекта «Успех каждого ребёнка», а также модели наставничества и специфику наставничества в различных треках.

Вторая часть мероприятий прошла на площадке спортивной базы «Юность» в Острове под эгидой Российского общества «Знание». Спикеры Российского общества «Знание» провели для участников военно-патриотической смены учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи Псковской области «Авангард» лекции и тренинги.

День ДПО

Завершилась Большая учительская неделя празднованием Дня ДПО. Сотрудники центра дополнительного образования Псковской области «Лидер» совместно с отделом литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я Курбатова провели выставку учебных пособий по дополнительному образованию и презентацию организации «Лидер» - новое слово в дополнительном образовании. Грани сотрудничества».

В мероприятии озвучили темы истории допобразования Пскова и области, представили новые возможности объединенного учреждения. Представители центра «Лидер» обозначили образовательные направления, опыт работы с детьми, достижения. Презентации подкрепили мастер-классами по робототехнике, туристическим навыкам по сбору палатки и выступлением детского хореографического ансамбля «Кабриоль».

Организатором Большой учительской недели в Псковской области выступил Комитет по образованию Псковской области, оператором – Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.

Теги: #ПОИПКРО #день учителя
Источник: Псковская Лента Новостей
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