Общество

Псковский омбудсмен помог вернуть боевую награду в семью ветерана Великой Отечественной войны

По приглашению своих коллег – уполномоченных по правам человека в Нижегородской и Владимирской областях - псковский омбудсмен Дмитрий Шахов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном вручению семье ветерана Великой Отечественной войны ордена Славы III степени. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Мероприятие «Земной поклон защитникам Отечества» при поддержке исполкома Бессмертного полка России» прошло на границе двух областей - Нижегородской и Владимирской - в городе Гороховец в муниципальном культурном Центре имени П. П. Булыгина. В программе этого мероприятия состоялась торжественная церемония возвращения утраченной награды родственникам красноармейца Сергея Королева, родившегося в посёлке Мулино Нижегородской области и прошедшего всю Великую Отечественную войну с самого её начала - 22 июня 1941 года.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Гороховецкого района Владимирской области Василий Бондаренко, уполномоченные по правам человека трех областей: Нижегородской - Оксана Кислицына, Владимирской - Людмила Романова и Псковской - Дмитрий Шахов, руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина и ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан этого всероссийского движения Жанна Жмур, родственники Сергея Королёва, руководители учреждений культуры Нижегородской и Владимирской областей, местные жители и учащиеся средней школы, а также активисты общественно-патриотических движений.

Как рассказал глава Гороховецкого района Владимирской области Василий Бондаренко, орден Славы III степени был случайно найден в огороде одного из дачных домов поселка Мулино соседней Нижегородской области. Нашла его дачница Светлана Квасникова. Она же и обратилась к главе района с просьбой выяснить, кто является владельцем ордена, чтобы вернуть его ветерану Великой Отечественной войны.

Глава района Василий Бондаренко и директор районного центра культуры Татьяна Богатова обратились к заведующей отделом краеведческой библиографии Марине Роот, поскольку однажды уже присутствовали на мероприятии, где местному жителю были переданы сведения о его пропавшем без вести дедушке – участнике Великой Отечественной войны Алексее Ваганове. Найти эти сведения помог уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Его попросили помочь с поиском информации об обладателе найденного в огороде ордена.

Запрос на поиск сведений о награжденном попал и в отдел по работе с обращениями граждан Бессмертного полка России. Его специалистам через работу с архивами и базами данных удалось установить, что орден был вручен красноармейцу Сергею Королеву, который был призван в июне 1941 года на фронт Гороховецким райвоенкоматом. Как следовало из наградного листа, в боях за город Гдыня и при ликвидации северной группировки немцев в районе деревни Коссакау в феврале 1945 года Сергей Королёв, являясь водителем боевой автомашины, под сильным арт-минометным огнем противника, умело маневрируя машиной, обеспечил полное сохранение техники и живой силы батареи.

Несмотря на то, что потомки героя уже и не проживают в поселке Мулино, да и районное деление уже значительно изменилось, местным властям всё же удалось найти их. Дочь ветерана Великой Отечественной войны Клавдия Сезёмова, а также внуки и правнуки приехали на торжественную церемонию. Дети, внуки и правнуки, как оказалось являются потомственными военными, а отец Сергея Королёва воевал ещё в Первую мировую войну в составе гренадёрского полка.

В торжественной обстановке уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вместе со своими коллегами из Владимирской области Людмилой Романовой и Нижегородской области Оксаной Кислициной поздравили членов семьи с возвращением семейной реликвии, боевой награды, которой был удостоен Сергей Королёв, а также вручили памятные подарки. Дмитрий Шахов передал орден Славы III степени, которым был удостоен Сергей Королёв, его дочери Клавдии Сезёмовой на вечное хранение и для передачи будущим поколениям и потомкам ветерана Великой Отечественной войны.

В завершении мероприятия региональные омбудсмены Дмитрий Шахов, Людмила Романова и Оксана Кислицина наградили памятными подарками лучших представителей молодёжи Гороховецкого района, ведущих активную военно-патриотическую работу, в том числе поисковую деятельность по сохранению памяти о гражданах России, павших за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.