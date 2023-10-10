Общество

Субботник за территорией лагеря «Шталаг-372» пройдёт в Пскове

«Большой субботник с МЦ» пройдет на территории за воинским захоронением и мемориалом на месте концлагеря «Шталаг-372» в Пскове в границах улиц Юбилейной, Маргелова и Шестака 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Начало мероприятия – в 17:00, продлится оно от 1 до 1,5 часов. Мешки и перчатки предоставляют организаторы.

Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на портале добро.ру, там же необходимо пройти регистрацию, чтобы получить верифицированные волонтёрские часы.