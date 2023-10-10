Общество

Дом выдры Бухли в псковском подворье перенесут в пруд с лебедями

Дом выдры Бухли, которая теперь живет на свободе, перенесут в пруд с лебедями в псковском подворье «Птичий дворик». Как сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте», там выдру заметили на днях.

Архивный снимок. Фото: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Сегодня видели Бухлю! Радовались как дети всем подворьем! Короче говоря, оставила нам сюрпризы около домов! Погрызенный перец раскидала, а потом мы ее видели в прудке с лебедями, так что туда потащим ее домик! Обустраивается наша красавица. Безумно рады, что она на территории, скоро снимем видео! Страшно было, что случайно забредет куда-то и потеряется», - рассказали сотрудники подворья.

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Напомним, выдра пропала в начале октября. Спустя несколько дней ее следы заметили на территории подворья.