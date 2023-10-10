Порядок действий при запахе газа в квартире объяснили псковичам

Утечка газа часто является причиной взрывов и пожаров в квартирах и частных домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Спасатели рекомендуют соблюдать простые правила:
- если почувствовался запах газа в квартире, необходимо отключить плиту;
- перекрыть подачу газа и распахнуть окна;
- после этого вывести всех из квартиры, отключить электричество в щитке и выдернуть телефонный шнур из розетки;
- затем нужно самому выйти из квартиры, плотно закрыв дверь, вызвать аварийную газовую службу и дождаться ее на улице;
- если погасло пламя в газовой горелке, следует перекрыть кран подачи газа, открыть окна и проветрить помещение;
- не стоит пытаться зажечь ее снова, а подождать, пока горелка остынет (при необходимости очистить);
- подождав нужное время, можно снова зажечь газ, закрыв окна и ликвидировав сквозняк;
- если на кухне скопился газ, нужно перекрыть его подачу и дышать через мокрый платок;
- в случае если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозможно, необходимо тут же эвакуировать всех соседей по лестничной площадке, а затем вызвать аварийную газовую службу и пожарную охрану;
- также важно оказать помощь пострадавшим, отравившимся газом;
- при обнаружении запаха газа в подъезде необходимо определить место утечки газа и проветрить лестничную площадку;
- выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредить жильцов и входящих в подъезд людей об опасности;
- затем позвонить в аварийную газовую службу и сообщить в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта;
- также важно помнить, что при аварийных ситуациях на газовых магистралях возможно внезапное отключение газа, и последующая его внезапная подача.
«Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», - уточнили в ведомстве.