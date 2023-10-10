Общество

Порядок действий при запахе газа в квартире объяснили псковичам

Утечка газа часто является причиной взрывов и пожаров в квартирах и частных домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Спасатели рекомендуют соблюдать простые правила:



если почувствовался запах газа в квартире, необходимо отключить плиту;

перекрыть подачу газа и распахнуть окна;

после этого вывести всех из квартиры, отключить электричество в щитке и выдернуть телефонный шнур из розетки;

затем нужно самому выйти из квартиры, плотно закрыв дверь, вызвать аварийную газовую службу и дождаться ее на улице;

если погасло пламя в газовой горелке, следует перекрыть кран подачи газа, открыть окна и проветрить помещение;

не стоит пытаться зажечь ее снова, а подождать, пока горелка остынет (при необходимости очистить);

подождав нужное время, можно снова зажечь газ, закрыв окна и ликвидировав сквозняк;

если на кухне скопился газ, нужно перекрыть его подачу и дышать через мокрый платок;

в случае если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозможно, необходимо тут же эвакуировать всех соседей по лестничной площадке, а затем вызвать аварийную газовую службу и пожарную охрану;

также важно оказать помощь пострадавшим, отравившимся газом;

при обнаружении запаха газа в подъезде необходимо определить место утечки газа и проветрить лестничную площадку;

выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредить жильцов и входящих в подъезд людей об опасности;

затем позвонить в аварийную газовую службу и сообщить в диспетчерскую РЭУ о необходимости отключения лифта;

также важно помнить, что при аварийных ситуациях на газовых магистралях возможно внезапное отключение газа, и последующая его внезапная подача.

«Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112», - уточнили в ведомстве.