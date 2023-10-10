Общество

Более 100 волонтеров антинаркотического движения собрал форум «Доброволье.60»

Традиционный молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» стартовал в Псковской области в 9-й раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставила редакция районной газеты «Вестник Пушкиногорья»

Более 100 волонтеров встретились в Пушкинских Горах, чтобы поделиться успехами своей работы с части профилактики наркомании среди молодежи, новыми методами формирования духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения и успешными практиками повышения уровня образования действующих волонтеров на территории региона.

Среди участников форума — представители антинаркотического движения Псковской области, участники всероссийской патриотической акции «Снежный десант», добровольцы и специалисты из других муниципальных образований Псковской области. В этом году форум «Доброволье.60» принял статус межрегионального — на площадку прибыли единомышленники из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей, республики Карелия.

Форумчан приветствовала врио начальника управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области Кристина Лунева. Она поблагодарила участников за то, что нашли время и возможность собраться вместе, чтоб поделиться действенными мерами профилактики, опытом работы с молодежью в таком серьезном направлении. «Это очень важная история. А форум особенный, он приближается к статусу окружного. Нам есть куда стремиться. Уверена, юбилейный форум станет еще более масштабным. Мы соберем еще более широкую аудиторию», — отметила Кристина Лунева, пожелав участникам продуктивных дней работы, успешного взаимодействия.

К участникам также обратилась заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова. Она напутствовала волонтеров на увлекательную деятельность, которая плодотворно скажется на каждом участнике.

Для добровольцев в рамках форума подготовлена насыщенная образовательная программа. В первый день состоится пленарная дискуссия на тему «Антинаркотическая модель жизни современного человека. Про что это?», круглый стол по развитию волонтерского движения, тематические тренинги и квесты. Второй форумный день будет наполнен познавательными лекциями. А в завершение форума волонтеры презентуют свои проекты, посвященные формированию устойчивого антинаркотического общества.

Организаторами форума выступают региональный Ресурсный центр гражданских инициатив, управление по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России при поддержке правительства Псковской области.