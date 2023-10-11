Общество

Псковские курсанты познакомились с современным садово-парковым искусством

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России смогли увидеть первый и единственный европейский сад в России – усадьбу Ореховно, расположенную в Пустошкинском районе Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Экскурсию для курсантов провел начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков в рамках цикла занятий, посвященных достопримечательностям Псковской области.

Вместе с преподавателем обучающиеся обошли усадебный парк, увидели различные садовые стили – английский, итальянский и французский. Во время экскурсии они узнали об истории создания усадьбы и ее авторе – ландшафтном архитекторе Александре Гривко, создавшем этот парк в память о своей матери, которая родилась в деревне Ореховно и мечтала о новом доме и саде.

Посетив усадьбу, курсанты отметили, что с удовольствием вернулись бы туда еще, тем более что Ореховно славится своими живописными пейзажами в разные времена года, и в этом – большое искусство ландшафтного дизайнера.