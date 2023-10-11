Общество

Экологический слёт «ПсковЭко» состоится 20 октября

Экологический слёт «ПсковЭко» состоится в рамках реализации экологического проекта «ЭкоМЦ» в «Точке кипения» в Пскове 20 октября. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Мероприятие позволит молодёжи из Пскова и Псковской области получить новые знания в сфере защиты окружающей среды, познакомиться с лучшими экологическими практиками региона и узнать больше об экологичном образе жизни. Участников ждут интерактивные площадки от Молодёжного центра Пскова по распределению отходов, образовательная и просветительская часть с участием спикеров из Псковской области и Санкт-Петербурга, обмен вещами, а завершает мероприятие экологический квест.

Слёт пройдёт по адресу: улица Льва Толстого, дом 4. Для участия необходима регистрация.