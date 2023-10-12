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Общество

Более двух тысяч жителей Псковской области обратились за своими пенсионными накоплениями с начала года

12.10.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Более двух тысяч жителей Псковской области обратились за своими пенсионными накоплениями с начала года. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в отделении социального фонда по Псковской области.

«Граждане, формировавшие пенсионные накопления, имеют право на их выплату. Средства пенсионных накоплений выплачиваются единоразово, если размер накопительной пенсии по отношению к общему размеру страховой пенсии составляет пять и менее процентов», - рассказала управляющий региональным Отделением СФР Наталья Мельникова,

Также специалист отметила, что под эту категорию в первую очередь подпадают мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы на накопительную часть страховой пенсии.

На срочную выплату имеют право участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также женщины, направившие средства материнского капитала на формирование своей накопительной пенсии. Срок получения выплаты гражданин определяет сам, но он должен составлять не менее 10 лет.

В остальных случаях назначается накопительная пенсия. Обращаться за выплатой пенсионных накоплений нужно в ту организацию, где эти средства формировались: в СФР или в один из негосударственных пенсионных фондов.

Узнать, где формируется пенсионный капитал, можно в «Личном кабинете» на портале «Госуслуги».

Согласно действующим правилам, выплата накоплений является заявительной и происходит после того, как человек обратится за средствами. Подать документы можно в любой клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. Оформить выплату накоплений можно также через портал госуслуг.

Повышение пенсионного возраста не распространилось на выплаты пенсионных накоплений, поэтому получить их можно в прежних возрастных границах. Женщинам средства выплачиваются с 55 лет, мужчинам – с 60 лет. При наличии права досрочного выхода на пенсию оформить выплату накоплений можно и раньше этого возраста.

На сегодняшний день в Псковской области принято 2290 положительных решений о назначении выплат средств пенсионных накоплений. Единовременная пенсионная выплата назначена 2252 жителям региона, срочная выплата – 8 жителям, накопительная пенсия— 30 псковичам.

Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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