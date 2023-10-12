Общество

О работе в Общественной палате России рассказала Наталья Исакова

О работе в Общественной палате России рассказала директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова в эфире радио «ПЛН FM» (102.FM).

«Несколько месяцев я являюсь членом Общественной палаты РФ. Последние месяцы были связаны с подготовкой к выборам и общественному наблюдению за выборами. Общественная палата — учреждение, где в независимости от твоей компетенции есть вещи, которые нужно делать. Это рассмотрение документов, рекомендаций, законопроектов. Требуется экспертное мнение. Приходится рассматривать документы абсолютно по различным темам. Последнее — рассматривали бюджет на следующий год», - объяснила она.

Наталья Исакова находится в комиссии по общественному контролю и рассмотрению обращений граждан.

«Меня закрепили за направлением подготовки и курирования обращений по сохранению историко-культурного наследия. Работа только начала строится в этой сфере», - продолжила она.