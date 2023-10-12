Общество

Псковичи стали менее активными на рынке труда - исследование

Жители Псковской области стали интересоваться рынком труда реже, чем осенью прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru.

Показатель hh.индекса, то есть отношение количества активных резюме к среднему числу актуальных вакансий, сегодня в Псковской области составляет 2-3 пункта. Это указывает на беспрецедентную жёсткость рынка. Еще в прошлом году на одну вакансию в Псковской области могли откликнуться более 3 человек.

Причём наиболее критическая ситуация — в самых востребованных у работодателей профессиональных областях, где размещено больше всего вакансий, а число резюме по сравнению с прошлым годом снизилось. Это рабочий персонал, розница, производство, строительство, транспорт, продажи. Здесь на одну вакансию приходится всего 1,8−2,6 резюме. В данном случае рынок труда Псковской области имеет явно соискательский характер, когда людям достаточно просто найти работу и есть множество вариантов. Для работодателей ситуация складывается хуже – сильный кадровый дефицит.

«Активность соискателей в Псковской области осенью не такая высокая как этого хотелось бы работодателям. Так, за последний месяц число резюме в Псковской области выросло только на 3%, а по сравнению с прошлым годом - лишь на 6%. И подобная ситуация характерна для всего рынка труда не только сегмента hh.ru. Люди стали менее активны на рынке, но при этом более уверены в себе. Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своем положении на рынке труда происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы. Это подтверждает анализ поисковых запросов по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенный агентством Риалвеб по просьбе hh.ru. Соискательский спрос на поиск работы в Интернете, по ключевым словам, снизился в 1 полугодии 2023 на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские – 108%.

При этом рынок труда Псковской области демонстрирует уникальную ситуацию: соискатели мониторят рынок, откликаются на вакансии, но опять же не в том большом объеме, как этого хотели бы работодатели. Наиболее активно ищут работу или подработку за последний месяц специалисты сельхоза (+9% новых резюме), работники сферы спорта и красоты (+9%), а также медики (+8%).