Общество

Круглый стол «Битва за Кавказ» организовали для псковских курсантов

В честь 80-летия со дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ преподаватели кафедры государственно-правовых дисциплин и курсанты Псковского филиала университета ФСИН России провели круглый стол, посвященный этой памятной дате, которая является Днем воинской славы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В работе круглого стола приняли участие курсанты, которые выступили с докладами о памятном сражении, его итогах и героях битвы, которая длилась 442 дня – с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943-го года.

Обучающиеся особо отметили, что боевые действия проводились в крайне тяжелой обстановке: в степной и горно-лесистой местности при значительном перевесе сил в пользу противника, и победа советского народа в битве за Кавказ сыграла важную роль в завершении коренного перелома в Великой Отечественной войне и разгроме фашистских войск.

«День воинской славы, установленный указом президента России, способствует сохранению памяти о сражении, а также укреплению дружеских межнациональных связей с народами Кавказа, которые принимали участие в боях с общим врагом», – сказал начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков.

В пресс-службе отметили, что в Псковском филиале университета обучаются курсанты из многих регионов России, в том числе с Кавказа – Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни, Краснодарского и Ставропольского края.