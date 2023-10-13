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Общество

В СОЦПРОФ напомнили о наказании за допуск сотрудника к работе без трудового договора

13.10.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

Если трудовой договор не оформлен надлежащим образом, но при этом сотрудник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то договор считается заключенным. Тонкости законодательства объяснили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ. 

Трудовая инспекция привлекла директора компании к административной ответственности за то, что трудовой договор с работником не оформили в трехдневный срок с момента допуска его к работе. Директора оштрафовали по части 4 статьи 5.27 КоАП на 10 тысяч рублей. Суды поддержали решение.

Установлено, что 17 января 2022 года директор допустил к работе сотрудника. А трудовой договор с ним заключили лишь 22 марта 2022 года. Шестой кассационный суд общей юрисдикции напомнил, что если трудовой договор не оформлен надлежащим образом, но при этом сотрудник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного представителя, то договор считается заключенным.

Оформить трудовой договор в письменной форме необходимо не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе (часть 2 статьи 67, часть 1 статьи 61 ТК). Таким образом, директор нарушил трехдневный срок для оформления трудового договора с фактически допущенным к работе сотрудником.

Теги: #трудовое законодательство #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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