Общество

Школьники познакомились с работой криминалистов в Пскове

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Толкачёва и капитан полиции Вероника Лотоцкая встретились с учащимися 7 и 8 классов Псковской Ольгинской гимназии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Эксперты-криминалисты рассказали ребятам об особенностях производства традиционных и специальных видов экспертиз, о возможностях современного криминалистического оборудования, с помощью которого удается установить обстоятельства совершения преступления, личность преступника, а также исследовать вещественные доказательства.

Также ребят ознакомили с предметами, находящимися в криминалистическом чемодане. Они на практике помогли попробовать произвести дактилоскопирование с помощью черной краски и валика, перенеся информацию, а именно след пальца руки, на дактилоскопическую карту.

Эксперты наглядно продемонстрировали изъятие с предметов, оставленных потенциальным преступником на месте совершения преступления, следов рук на дактилоскопическую пленку с использованием специального порошка и изъятие следов обуви с помощью гипса.

После полицейские рассказали присутствующим, какие объекты не только изымаются в ходе осмотра, но и какие исследования и экспертизы проводят эксперты по изъятым объектам - вещественным доказательствам.

Ребята поблагодарили сотрудников полиции за новые знания и впечатления.