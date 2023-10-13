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Общество

Псковское отделение «Единой России» передало псковским десантникам оборудование

13.10.2023 20:11|Псков

Псковское региональное отделение «Единой России» передало псковским десантникам высокотехнологичное оборудование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии. 

Уже через несколько дней эта партия оборудования  поступит в распоряжение бойцов СВО.

Регулярно из Псковской области отправляются грузы со всем необходимым для наших военных, которые находятся в зоне СВО. Иногда это привычные продукты питания от местных производителей, иногда различное оборудование.

«Наши бойцы с передовой периодически направляют нам заявки, в которые включено то, что необходимо им сейчас в зоне СВО для выполнения боевых задач. Как и обещали, мы всегда рядом. И мы сегодня консолидируем инициативу сторонников,  членов партии "Единой России" и всех неравнодушных жителей Псковской области. Людям важно знать, что наши ребята всегда имеют поддержку», - отметил секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

Десантники выразили благодарность псковичам за постоянную своевременную помощь.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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