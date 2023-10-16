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Выставка архивных документов «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!» открылась в Пскове

Выставка архивных документов «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!» открылась в Государственном архиве Псковской области 17 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения поэта А. С. Пушкина, юбилей которого будет отмечаться в 2024 году.

С приветственным словом к присутствующим обратилась директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. «Эта дата выбрана не случайно, 125 лет назад 5 октября (или 17 октября по новому стилю) состоялось открытие комитета по сбору пожертвований в память Александра Сергеевича Пушкина. Именно создание этого комитета положило начало подготовки к празднованию 100-летию поэта в Российской империи. Выставка в архиве открывается не случайно, поскольку Пушкин сам работал в архиве и использовал архивные документы в своих произведениях», - поделилась она.

Также Наталья Исакова отметила, что выставка носит передвижной характер. А многие документы впервые представлены для экспонирования.

Председатель комитета юстиции Дмитрий Иванов выразил слова благодарности Государственному архиву Псковской области, Российскому историческому обществу и фонду «История Отечества».

«Архив Псковской области подготовил подборку уникальных архивных документов, которые рассказывают об истории предков Александра Сергеевича Пушкина и его пребывании на территории Псковской области. Я считаю, что эта выставка будет способствовать сохранению культурного наследия не только Псковской области, но и всей России в целом. И именно с этого события начинается празднование 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина», - отметил Дмитрий Иванов.

Также выставка представлена в виртуальном формате. С ней можно ознакомиться на сайте Государственного архива Псковской области.