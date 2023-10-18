Общество

Международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира» открылся в Пскове

IV Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира» открылся в Пскове сегодня, 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На единой дискуссионной и образовательной площадке, которая развернулась на базе ПсковГУ, встретились почти 200 представителей регионального и федерального медиасообщества: журналисты, сотрудники пресс-служб и специалисты по связям с общественностью, руководители телеканалов, а также международные эксперты из Латвии, Литвы, Эстонии и Республики Беларусь.

Впервые в работе Псковского медиафорума принимают участие руководители информационных блоков правительств Северо-Западного федерального округа.

Старт главному событию в медиасреде региона дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня он вручит заслуженные награды представителям средств массовой информации региона.

Планируется, что центральным событием деловой части медиафорума станет пленарное заседание «Международная журналистика — территория без границ». В дискуссии примут участие политик, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, заместитель гендиректора АНО «Диалог» Дарья Богданова, гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Еще один спикер — член Общественной палаты РФ, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского педагогического университета Александр Малькевич — присоединится к обсуждению с новых территорий в режиме ВКС.

Также в течение дня состоится целый ряд тематических секций, круглых столов, обучающих семинаров и мастер-классов.

Международный медиафорум на Псковской земле проходит в четвертый раз. Организатором мероприятия выступает правительство Псковской области при поддержке издательского дома «Медиацентр 60» и Псковского государственного университета.