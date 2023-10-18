Общество

Михаил Ведерников: Мир сошел с ума

Последние несколько лет можно охарактеризовать фразой «Мир сошел с ума», заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, открывая IV Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира» в Пскове 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году тема форума "СМИ в условиях многополярного мира". Я считаю, что это очень хороший выбор организаторов», - заметил Михаил Ведерников.

Сегодня многих волнует вопрос организации работы в изменившихся условиях современного мира, и это касается не только журналистики, продолжил губернатор.

«Многое изменилось, и наиболее емкая характеристика этих событий - мир сошел с ума», - заявил Михаил Ведерников.

По его наблюдениям, большинство людей ведут отсчет этих событий с 2020 года, когда шла пандемия COVID-19.

Глава региона отметил, что в мире растет уровень цензуры, а доступ к достоверной информации получить все сложнее.

«Наша с вами задача - видеть картину мира. <...> Мы уже внутри бушующего урагана нового мира, поэтому тема форума посвящена тому, как в этих условиях действовать и какие инструменты нам понадобятся», - заметил Михаил Ведерников.