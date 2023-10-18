Общество

Система видеонаблюдения «Безопасный город» получит развитие в Великих Луках, Острове и Пушкинских Горах

Власти Псковской области планируют развивать систему видеонаблюдения, связанную с аппаратно-программным комплексом (АПК) «Безопасный город», еще в нескольких населенных пунктах помимо Пскова. Такое решение было принято на координационном совещании по обеспечению правопорядка под председательством губернатора области Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Начальник управления цифрового развития и связи правительства области Виталий Рахманов уточнил, что в следующем году планируется развивать и интегрировать в АПК системы в Великих Луках, Острове и Пушкинских Горах.

Серьезная модернизация планируется и для устройств видеонаблюдения в образовательных учреждениях, военкоматах, судебных участках мировых судей и ряде других пространств региона. Информация с них будет поступать в единый центр «Безопасного города».

В состав АПК в настоящее время входит более 400 камер на территории Пскова. За текущий год подключено почти 100 камер, поставлено серверное оборудование с возможностью хранения информации.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что система видеонаблюдения АПК «Безопасный город» за время работы зарекомендовала себя хорошо: «С ее помощью только с начала года выявлено 816 административных правонарушений и 4 преступления. Вместе с тем необходимо ее постоянное развитие и модернизация». В свете сказанного глава региона поручил профильным специалистам сформировать предложения по закупке необходимого оборудования, чтобы включить их в проект бюджета на 2024 год.

Для улучшения скорости обработки изображений с камер видеонаблюдения планируется организовать единую площадку приема информации на базе центра обработки данных Псковской области. Это также поможет оперативнее устранять неполадки и проводить другие мероприятия.

На заседании Михаил Ведерников также поручил проработать вопрос увеличения вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которое хранится у владельцев на законных основаниях. С начала 2023 года в регионе сдано почти 300 единиц оружия, но, как отметил губернатор, динамика недостаточная.

«На это влияет и слабое информирование граждан, и символический размер материального вознаграждения за сдачу оружия и боеприпасов», — сказал Михаил Ведерников и поручил дополнительно изучить опыт других регионов России в этом вопросе. Предложения также найдут отражение в проекте бюджета на следующий год.

В ходе координационного совещания дополнительно рассмотрены вопросы контроля над реализацией нацпроектов в Псковской области, профилактики и пресечения правонарушений в сфере ЖКХ.