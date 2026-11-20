Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют планы правительства России по индексации пенсий и социальных выплат в 2027 году. Повышение должно учитывать фактическую инфляцию, сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Решение прокомментировал председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В правительстве подтвердили планы по увеличению социальных выплат россиянам в 2027 году. Размер выплат будет повышаться исходя из фактической инфляции. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, страховые пенсии проиндексируют дважды. С 1 февраля — на уровень фактической инфляции (сейчас она оценивается примерно в 6,8 %), а с 1 апреля дополнительно на 3,3 % с учётом роста заработных плат. В среднем страховые пенсии по старости суммарно вырастут примерно на 2,6 тысячи рублей и составят около 29,9 тысячи рублей.

Также увеличатся максимальные размеры страховых выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Максимальное пособие по больничному вырастет почти до 239 тысяч рублей в месяц, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком для работающих граждан превысит 95,5 тысячи рублей. Материнский капитал после индексации впервые превысит один миллион рублей (на второго ребёнка — около 1,028 миллионов рублей).

Все социальные обязательства, включая индексацию выплат, заложены в бюджет Социального фонда России и будут выполнены в полном объёме и в запланированные сроки.

«Мы в СОЦПРОФ внимательно следим за социальной политикой государства и считаем принципиально важным, что индексация социальных выплат и пенсий будет проводиться по фактической инфляции, а не по прогнозным показателям. Это правильный и справедливый подход, который позволяет хотя бы частично компенсировать рост цен на товары первой необходимости, лекарства и коммунальные услуги», - отметил Сергей Вострецов.

Особенно позитивно профсоюзами воспринимается двойная индексация страховых пенсий. «Это реальная поддержка миллионов пожилых людей, которые всю жизнь работали и заслужили достойный уровень жизни. Рост максимальных размеров пособий по больничным и уходу за ребёнком, а также увеличение материнского капитала свыше миллиона рублей — важные шаги для работающих семей», - подчеркнул председатель СОЦПРОФ.

Профсоюзы СОЦПРОФ будут контролировать, чтобы все заявленные повышения были реализованы вовремя и в полном объёме. «Мы продолжим настаивать на дальнейшем усилении социальных гарантий, потому что именно защищённость людей — основа стабильности общества», — резюмировал Сергей Вострецов.

Решение о повышении социальных выплат в 2027 году демонстрирует последовательную работу государства по поддержке граждан в условиях текущей экономической ситуации. Двойная индексация пенсий, рост пособий и материнского капитала выше миллиона рублей — это конкретные меры, которые напрямую затрагивают миллионы семей, пенсионеров и работающих россиян. Профсоюзы СОЦПРОФ подчёркивают важность дальнейшего диалога между властью, работодателями и представителями трудящихся, чтобы социальная защита оставалась приоритетом и продолжала укрепляться в интересах людей.